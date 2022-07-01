Отданные на съедение крысы из Ростова покалечили императорского удава

Mash: в Ростове-на-Дону крысы накинулись на удава и искусали его до полусмерти

В Ростове-на-Дону голодного императорского удава покалечили крысы, которых ему принесли в качестве угощения. Об этом сообщает Mash.

Хозяева пресмыкающегося пытались создать для своего питомца условия, приближенные к дикой природе. Когда ему отдали на съедение пару живых крыс, те не стали дожидаться, когда их проглотят, и сами накинулись на удава.

Хотя один из грызунов погиб, они успели искусать рептилию до полусмерти. Результатом стали опасные раны на ее кожном покрове. Особенно пострадал хвост, который пришлось ампутировать, чтобы спасти змею.

Императорские удавы — неядовитая змея, встречающаяся в Южной и Центральной Америке. Длина самых крупных особей достигает 3,7 метра. Во время охоты удавы обвивают добычу телом и сдавливают ее.

Ранее сообщалось, что мужчина зарубил укусившую его ядовитую змею. Вместо того чтобы экстренно обратиться за медицинской помощью, мужчина подобрал рептилию, разрубил ее на куски и проглотил их.