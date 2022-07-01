Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100 тысяч рублей

hh.ru: в России появились первые вакансии для специалистов в сфере параллельного импорта

Первые вакансии для специалистов в сфере параллельного импорта появились в России, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.

Например, в Москве компания ищет на должность ведущего экономиста торговой компании, который будет заниматься ведением параллельного импорта. Предлагаемая зарплата — от 100 тысяч рублей на руки. Также увеличилось количество предложений о работе в области импортозамещения, рассказали эксперты.

Другой московской фирме требуется менеджер по закупкам, который будет работать с параллельным импортом из Европы или Китая. Среди требований — свободный английский язык (китайский как преимущество), а также знание китайских и европейских рынков. Заработок предлагают тоже от 100 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге есть вакансия логиста по мультимодальным перевозкам, специалист станет прорабатывать новые схемы перевозок, в том числе, в рамках параллельного импорта. Всего в России открыто почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт, который освобождает от уголовной и административной ответственности за ввоз в страну товаров без согласия правообладателей.