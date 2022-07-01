Аналитик назвал последствия столкновения России и НАТО

Аналитик Кашин: военное столкновение России и НАТО создаст риски ядерной эскалации

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в беседе с изданием «Взгляд» оценил последствия столкновения России и НАТО.

По его словам, любой военный конфликт страны с альянсом «тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации». При таком развитии событий техническое оснащение армий уже не будет играть никакого значения, пояснил он.

Кашин выразил мнение, что подобное столкновение приведет к значительно более серьезному кризису, нежели Карибский кризис или кризис в Европе в 1983 году, и впоследствии обернется для мира «реальной катастрофой».

«Надо понимать, что такой конфликт в любом случае будет иметь элемент непредсказуемости, но до сих пор все эксперты были едины во мнении, что неизбежен скорейший переход к применению ядерного оружия», — добавил он. Кроме того, применение ядерного оружия не удастся удержать в рамках Восточной Европы, предположил аналитик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. Вместе с тем он подчеркнул, что членство этих стран в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента, а лишь создаст дополнительную напряженность.

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