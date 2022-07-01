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Появилось видео с места обнаружения Ан-2 в Якутии

Следователи показали видео с места обнаружения обломков пропавшего самолета Ан-2 в Якутии

Следователи показали видео с места обнаружения обломков пропавшего более недели назад самолета Ан-2 в Якутии. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Говорит Москва».

На появившемся ролике видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят работы рядом с поврежденным воздушным судном. Позже следователи уточнили, что Ан-2 нашли в 17 километрах от аэропорта Оленек.

Всех членов экипажа удалось спасти и эвакуировать. Сейчас им оказывают помощь медики.

Ан-2, на борту которого находились три человека, пропал с радаров 21 июня. В назначенное время он не приземлился на площадке «Вертикальный».

В феврале потерпел крушение еще один самолет Ан-2 — он летел с грузом в Тымлат на Камчатке. Воздушное судно упало в районе села Коряки. Находившееся на его борту люди погибли, их тела нашли спасатели.

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Анна Щербакова
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