Минобороны: ВСУ взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить российских военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили в Зеленодольске провокацию с подрывом зернохранилища с целью обвинить в этом российских военных, рассказали в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Как уточнили в штабе, украинские солдаты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все запасы злаковых и взорвали его. В свою очередь, местные власти распространили сфабрикованные фотографии и видеозаписи в СМИ.

Ранее Минобороны России заявило о намерении украинских сил стереть город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) с лица земли. Так, в ходе радиопереговоров украинских сил один из собеседников сказал, что у них есть приказ «спалить Авдеевку дотла».