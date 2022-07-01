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ВСУ устроили провокацию с подрывом зернохранилища в Зеленодольске

Минобороны: ВСУ взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить российских военных

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили в Зеленодольске провокацию с подрывом зернохранилища с целью обвинить в этом российских военных, рассказали в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Как уточнили в штабе, украинские солдаты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все запасы злаковых и взорвали его. В свою очередь, местные власти распространили сфабрикованные фотографии и видеозаписи в СМИ.

Ранее Минобороны России заявило о намерении украинских сил стереть город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) с лица земли. Так, в ходе радиопереговоров украинских сил один из собеседников сказал, что у них есть приказ «спалить Авдеевку дотла».

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Марина Совина
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