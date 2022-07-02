Минобороны заявило о нанесении удара по украинской базе вооружения в Харькове

Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по украинской базе вооружения на заводе в Харькове

Вооруженные силы России нанесли удар по базе вооружения и техники 10-й горно-штурмовой бригады Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ, цитату приводит РИА Новости.

Утверждается, что ударами российской авиации поражена база, располагавшаяся на территории тракторного завода Харькова. Как минимум 30 человек личного состава украинских вооруженных сил убиты, не менее 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники уничтожены.

Кроме того, ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов проинспектировал российские группировки войск. Представитель оборонного ведомства принял доклады командующих о применении войск в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских военных на различных направлениях.