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В Турции опробовали новые Bayraktar

Турецкий БПЛА Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением на испытаниях

Фото: Aziz Karimov / Reuters

В Турции опробовали новый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar AKINCI, который успешно запустил ракету с лазерным наведением. Об этом сообщает Anadolu.

В ходе испытаний БПЛА запускал ракету с лазерным наведением LGK-82, которую разработала компания ASELSAN. Bayraktar удалось запустить крылатую ракету на высоте 30 тысяч футов. В качестве системы наведения использовалась турецкая система GÖZDE. Боеприпас, который впервые применяется на подобном типе авиации, точно поразил условную цель.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинское и турецкое министерства обороны работают над проектом по строительству производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украине. Он также отметил, что Киев имеет «масштабные планы» и по приобретению БПЛА Bayraktar.

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Варвара Кошечкина
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