Российский сенатор оценил возможную высылку российских дипломатов из Болгарии

Сенатор Клишас допустил высылку дипломатов Болгарии из Москвы в ответ на решение Софии

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас оценил в своем Telegram-канале, что Болгарии намного проще думать о позиции России в вопросе высылки дипломатов, если болгарские представители в Москве начнут паковать вещи.

«Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому правительству (если оно еще что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», — допустил российский сенатор.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил в ответ на действия Софии и высылку 70 российских дипломатов закрыть посольство Болгарии в Москве. По его словам, премьер-министр Болгарии принял решение, которое действительно парализует работу посольства РФ.

28 июня София решила выслать российских дипломатов из страны, объяснив это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью отвергла данные обвинения. В МИД России пообещали ответить на этот шаг.