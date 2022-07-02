Стало известно о грядущей борьбе за энергоресурсы между Западом и Японией

Bloomberg заявил о борьбе Запада и Японии за энергию из-за указа Путина о «Сахалине-2»

Решение президента России Владимира Путина по «Сахалину-2» развернет борьбу за энергоресурсы между Западом и Японией. О грядущей битве сообщает Bloomberg.

Действия России могут еще больше сузить мировые рынки, заставив Японию конкурировать с Европой за альтернативные источники поставок, отмечает издание. По мнению экспертов, указ по по «Сахалину-2» подтолкнет Токио покупать газ на уже загруженных рынках. Спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику на рынке, добавляют они.

Министр торговли Коити Хагиуда уже обратился к чиновникам США и Австралии с просьбой увеличить поставки, чтобы уменьшить зависимость от России. Европейские цены на газ выросли более чем вдвое с начала года, а азиатские — примерно на треть.

30 июня президент Владимир Путин подписал указ, он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

Действия Москвы по проекту «Сахалин-2» рискуют оставить Японию без электричества в самый напряженный сезон, отмечало издание Nikkei. В настоящее время благодаря проекту «Сахалин-2» Япония получает 10 процентов от всего импортируемого сжиженного природного газа (СПГ).