Nikkei: Япония испугалась остаться без электричества из-за указа Путина по «Сахалину-2»

Действия Москвы по проекту «Сахалин-2» рискуют оставить Японию без электричества в самый напряженный сезон. Об этом пишет Nikkei.

Издание отмечает, что страна испугалась самого худшего сценария, при котором Япония может остаться без электричества как раз в тот момент, когда она испытывает дефицит электроэнергии, вызванный жарой, наряду с ростом счетов за коммунальные услуги. В настоящее время благодаря проекту «Сахалин-2» Япония получает 10 процентов от всего импортируемого сжиженного природного газа (СПГ).

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому необходимо сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. В документе говорится, что имущество оператора передадут в безвозмездное пользование созданной правительством компании. Также государству перейдут все права и обязанности оператора проекта. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что оснований для остановки поставок СПГ в связи с указом нет.

На этом фоне Японии предсказали резкий рост цен на электроэнергию. Страна впервые за семь лет ввела режим экономии электроэнергии, призвав граждан и предприятия разумно сократить потребление на лето.