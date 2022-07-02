Спецназ России уничтожил диверсантов Украины

Спецподразделения ВС России на Украине применили бесшумные минометы «Галл»

Спецподразделения ВС России на Украине используют бесшумные минометы «Галл» в том числе ждя уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 "Галл", у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след», — сказал источник, добавив, что в частности, звук выстрела похож на громкий хлопок в ладоши.

Он отметил, что эти минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий.

Источник также рассказал, что миномет по многим показателям существенно превосходит иностранные 60-миллиметровые носимые минометы, используемые украинскими мобильными группами.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России начали выполнять задачи в граничащей с Украиной Курской области. В администрации уточнили, что боевые задачи выполняются в рамках проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Также там призвали жителей не волноваться и заверили, что ситуация остается в штатном режиме.