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Исмаилов заявил о готовности подраться с Дациком

Боец Магомед Исмаилов заявил, что готов провести поединок с Вячеславом Дациком
Магомед Исмаилов

Магомед Исмаилов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов заявил о готовности подраться с Вячеславом Дациком. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Исмаилова, 42-летний Дацик реабилитировал свою карьеру, стал умнее и хорошо проявляет себя. «Вы думаете, что я тупо из-за вашего желания или любопытства стану его бить?! Да, вы правы. Ваше желание и деньги Толяна [Сульянова, создателя лиги кулачных боев Hardcore FC] однозначно развязывают мне руки», — заявил он.

36-летний Исмаилов провел 21 поединок в ММА, где одержал 17 побед, трижды проиграл и один поединок свел вничью. Боец является мастером спорта по вольной борьбе.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.

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