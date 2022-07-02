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Ласицкене одержала победу на Кубке России

Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Кубке России

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу на Кубке России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она выиграла соревнования по прыжкам в высоту. 29-летняя легкоатлетка показала результат в 1,94 метра. Все три попытки покорить высоту в два метра оказались неудачными.

Второй результат показала Татьяна Ермаченкова (1,91 метра). Она взяла высоту с первой попытки. Мария Кочанова справилась только со второй, заняв третье место.

9 июня Ласицкене обрушилась с критикой на руководство Международного олимпийского комитета (МОК). В открытом письме главе организации Томасу Баху она заявила, что чиновнику не хватит смелости снять наказание с российских атлетов.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.

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