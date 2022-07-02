Стало известно о предотвращении теракта в Херсоне

ГУ МВД заявило, что совместно со спецслужбами России был предотвращен теракт в Херсоне

В Херсоне был предотвращен теракт. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в главке МВД по Херсонской области, передает ТАСС.

В ведомстве ссылаются на спецслужбу России, которая помогла предотвратить совершение теракта. По данным регионального главка МВД, 1 июля в городе была найдена конденсаторная подрывная машинка. Ее правоохранители смогли ликвидировать, тем самым избежав террористического акта.

Ранее, 30 июня, стало известно о еще одном взрыве в Херсоне. Была повреждена городская инфраструктура, в частности — забор телевышки. Уточнялось, что повреждения внешне похожи на последствия падения артиллерийского снаряда ВСУ.

Первоначально предполагалось, что взрыв рядом с телевышкой в центре Херсона произошел из-за срабатывания взрывпакета. Позднее власти Херсонской области признали этот взрыв терактом. Устройство, которое было взорвано, «не содержало поражающих элементов», так что никто не пострадал.