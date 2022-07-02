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Шлеменко рассказал о возможной отмене боя с Исмаиловым

Боец Александр Шлеменко заявил, что поединок против Магомеда Исмаилова может не состояться

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко рассказал о возможной отмене боя с Магомедом Исмаиловым. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале Sport24.

«Я сам не знаю, будет этот бой или не будет. Я точно могу сказать, что сидеть и ждать Магу не собираюсь. Я планирую выступать. Будет этот бой — хорошо, не будет, значит, не будет», — заявил он. Шлеменко подчеркнул, что поединок с его участием должен состояться, и у него есть запасной вариант на случай отказа Исмаилова.

12 мая стало известно, что спортсмены подписали контракт на бой в промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC). Встреча состоится 26 августа.

37-летний Шлеменко выступает с 2004 года. На его счету 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Исмаилову 35 лет, он одержал 17 побед и потерпел три поражения, еще одна встреча закончилась ничьей.

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