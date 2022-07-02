«Союзмультфильм» отстоял право на использовавшегося латвийским каналом героя

«Союзмультфильм» в суде отстоял право на образ героя фильма «Приключения пингвиненка Лоло»

Суд признал незаконным использование латвийским детским телеканалом «Пингвин» образа главного героя мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло». Как сообщает ТАСС, таким образом киностудия «Союзмультфильм» отстояла свое право на изображение пингвиненка.

Отмечается, что ООО «Теледистрибуция» в 2019 году зарегистрировала товарный знак «Телеканал Пингвин ЛоЛо» после получения письменной претензии «Союзмультфильма» о нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. Изображение героя компания использовала в качестве логотипа детского телеканала.

«Союзмультфильм» оспорил регистрацию знака в Роспатенте, орган признал ее незаконной. Представители «Теледистрибуции» в ответ обжаловали решение в суде по интеллектуальным правам, однако их требования инстанция не удовлетворила.

«Уже несколько лет "Союзмультфильм" последовательно отстаивает в установленном законом порядке права на своих легендарных персонажей. Наша позиция соответствует всем нормам национального и международного права, об этом говорит тот факт, что суд из раза в раз занимает нашу сторону», — заявил юрист «Союзмультфильма» Антон Стружков. Он также отметил, что киностудия и в дальнейшем намерена пресекать незаконные действия в отношении ее интеллектуальной собственности.

В январе стало известно о смерти актера и режиссера Виктора Мережко, выступавшего в качестве сценариста «Приключений пингвиненка Лоло». Ему было 84 года. Позже дочь артиста сообщила, что он ушел из жизни из-за осложнений коронавируса.