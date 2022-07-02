Кремль ответил на заявления НАТО о возможности победы над Россией на поле боя

Представитель Кремля Песков понадеялся, что у Запада остался «политический разум»

Западные страны «тяготеют к апокалипсису», нужно говорить о чем-то более конструктивном. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фрагмент их беседы опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Песков разъяснил позицию Москвы в ответ на вопрос Зарубина о заявлениях лидеров стран НАТО, которые говорили о военном пути решения конфликта на Украине. Так, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо уточнял, что «война может быть выиграна только на поле боя», поэтому руководители государств альянса должны оказывать поддержку Украине.

«Будем надеяться, что какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада. И то, что этот разум полностью сохранен в нашей стране, это точно. У меня нет никаких сомнений», — заявил Песков.

В конце июня лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».

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