Россия оценила жалобу главы МИД Украины на Москву в ООН

Зампостпреда Полянский: жалобы главы МИД Украины Кулебы на РФ в ООН не стоят внимания

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о жалобах в отношении России в Международный суд ООН не заслуживают особого внимания, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Я думаю, что вот эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания», — сказал зампостпреда. При этом он отметил, что он учитывает все это дело, поскольку это часть работы работы его коллег в Москве, в Гааге, тех, кто работает над этой темой.

Ранее Кулеба заявил, что Киев вновь подал жалобу в суд Организации Объединенных Наций в Гааге на Россию по обвинению в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида. «Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию (о предупреждении преступления) геноцида, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде"», — подчеркнул украинский министр иностранных дел.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге.