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Ихтиолог назвал крайне опасную для человека акулу после нападения на туристку

Ихтиолог Кузищин заявил об опасности тигровой акулы после нападения на туристку в Хургаде

Фото: Shutterstock

Нападение акулы на человека в египетской Хургаде неудивительно, так как любое тропическое море является потенциально опасным местом из-за риска атаки хищника. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин, комментируя новость о нападении хищницы на гражданку Австрии в Хургаде, вследствие чего она скончалась.

Специалист заявил, что на туриста необязательно может напасть большая белая акула. Такие тяжелые раны, как у погибшей женщины, может наносить по крайней мере десять видов акул, ометил Кузищин. «Большая белая акула, или "людоед", — это одиночный хищник, который в основном питается другими акулами. Человек для большой белой акулы — крайне экзотическая и случайная жертва. Надо сильно постараться, чтобы человек оказался перед ее мордой», — подчеркнул ихтиолог.

Куда более агрессивной и более опасной для человека обитательницей вод Кузищин назвал тигровую акулу. Эта рыба, по его словам, отличается «крайне вздорным характером». «Большая белая акула нападает, только когда она голодная, а тигровая акула нападает всегда, всюду и на все подряд. У тигровой акулы есть стереотип все разрывать, калечить, корежить», — объяснил ихтиолог. Он также отметил, что тигровая акула нападает на не очень большой глубине и вдоль береговой линии.

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Кроме того, собеседник издания указал, что находящийся в воде человек абсолютно бессилен перед акулой. В связи с этим он обратил внимание на важность работы спасательных служб, которые должны следить за безопасностью отдыхающих и в случае риска объявлять о необходимости выйти на берег. Нужно беспрекословно подчиняться указаниям спасателей, подчеркнул он.

О том, что акула напала на гражданку Австрии в Хургаде, сообщалось 1 июля. Рыба откусила женщине руку и ногу. Туристка была госпитализирована, позже она скончалась от полученных ран. В связи с произошедшим на три дня с пятницы были запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

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Маргарита Щигарева
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