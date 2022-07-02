Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер сыгравший в «Сиянии» американский актер

Сыгравший в хорроре «Сияние» американский актер Теркел умер в возрасте 94 лет
Джо Теркел в роли бармена Ллойда

Джо Теркел в роли бармена Ллойда. Кадр: фильм «Сияние» Стэнли Кубрика (1980)

Американский актер Джо Теркел (Joe Turkel), сыгравший в фильмах «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и «Сияние» Стэнли Кубрика, умер в возрасте 94 лет, пишет Deadline со ссылкой на родственников артиста.

Актер скончался в понедельник, 27 июня, однако известно об этом стало только в пятницу, 1 июля. Новость сообщила его семья, которая уточнила, что артист умер в больнице, в окружении сыновей Крейга и Роберта.

Теркель родился 15 июля 1927 года в Бруклине. В возрасте 17 лет он поступил на службу в торговый флот. Затем переехал в Калифорнию в 1947 году чтобы строить актерскую карьеру и там получил роль в картине «Город через реку» (1948), которая принесла ему успех.

Больше всего зрителям полюбились его роли в хорроре «Сияние» Стэнли Кубрика (1980), в котором он сыграл бармена Ллойда, и образ доктора Элдона в боевике «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта (1982).

В феврале умер американский актер и знаменитый мастер боевых искусств Роберт Уолл, который тренировался и снимался вместе с Брюсом Ли и Чаком Норрисом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
В России оценили заявления о подаче Украиной новой жалобы в суд ООН
У иностранца украли миллионы рублей под предлогом предоплаты за ремонт
В Германии назвали ответственного за высокую инфляцию в Европе
Стало известно о возмущении Литвы из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград
Умер сыгравший в «Сиянии» американский актер
В России увековечат память расшифровавшего письменность майя энтографа
Россиянам напомнили о штрафах за перестановку в квартире
Мишустин допустил аэродром в Ленинградской области к международным полетам
В России оценили вероятность исключения из Совбеза ООН
В ЛНР заявили об освобождении Лисичанска в ближайшие дни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.