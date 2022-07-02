Стало известно об уходе из России Universal Pictures

Компания Universal Pictures закроет российский офис из-за невозможности вести бизнес в РФ

Кинокомпания Universal Pictures закроет российский офис и окончательно уйдет из страны. Об этом стало известно порталу «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание со ссылкой на источник в компании отмечает, что ранее Universal отправила ряду кинотеатров сообщение, в котором объявила, что ее операции будут свернуты в течение нескольких месяцев. «Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — говорится в письме.

На момент публикации материала Universal Pictures публично не прокомментировала эту информацию.

Ранее корпорация The Walt Disney Company заявила, что приостановит работу на территории России. Причиной такого решения стала ситуация на Украине. Перед этим о приостановке деятельности в РФ по аналогичной причине сообщила студия Paramount.

В марте сообщалось, что руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. В их число вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures и Universal Pictures. Warner Bros. при этом отменила выход картины «Бэтмен» в кинотеатрах в РФ за день до официальной премьеры.