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Вирусолог развенчал миф об опасности найденных в ледниках древних вирусов

Вирусолог Альтштейн заявил, что найденные в ледниках древние вирусы не опасны для человека

Фото: Unsplash.com

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU развенчал миф об опасности найденных в ледниках Тибета древних бактерий и вирусов.

«Находки не могут представлять опасности. Находки — это всегда прогресс. Когда вы находите что-то важное и интересное, то это прогресс», — заявил профессор.

Альтштейн напомнил, что весь мир уже заполнен бактериями и вирусами, с ними человечество сосуществует уже много лет, однако виду не угрожало вымирание.

Ученый также прокомментировал сообщения о том, что у людей отсутствует иммунитет к древним вирусам. Он отметил, что на практике не было таких случаев, чтобы человек заразился находкой из ледников.

Ранее журнал Nature Biotechnology сообщил, что исследовательская команда из Академии наук Китая обнаружила около 1000 видов бактерий в образцах снега и льда, собранных с тибетских ледников. Их таяние может привести к опасным для человека и животных последствиям.

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Марина Совина
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