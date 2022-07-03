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В посольстве США в России удалили адрес на сайте после переименования площади

«Известия»: посольство США в Москве удалило свой адрес с сайта

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В посольстве США в России приняли решение удалить адрес своего местонахождения в Москве на официальном сайте. На это обратили внимания в Telegram-канале «Известия».

Как уточняется, это произошло после переименования площади на Конюшковской улице, находящейся перед зданием дипредставительства. Теперь этот участок носит имя Донецкой народной республики. В свою очередь в посольстве заменили точный адрес на географические координаты.

В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переименовании площади перед представительством США в площадь Донецкой народной республики (ДНР). Ранее дипломатическая миссия располагалась в Большом Девятинском переулке. За такое название проголосовали горожане в проекте «Активный гражданин». Вариант «Площадь ДНР» выбрало 45 процентов респондентов.

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Елена Апазиди
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