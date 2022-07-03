Лукашенко заявил о гибели воевавших на стороне Киева белорусов

Лукашенко заявил о гибели 20 воевавших на стороне Киева белорусов из полка Калиновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне Киева. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, полк имени Кастуся Калиновского попал под обстрел российской артиллерии. «Попали под обстрел, начался бой — и убегать вместе с украинцами. Наших несколько десятков там, беглых, и украинцев. Двадцать человек из полка Калиновского там и остались», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что инцидент произошел несколько дней назад. Он также поручил белорусским спецслужбам дать соответствующую информацию обществу о воюющих на Украине белорусах.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что вступившие в добровольческие легионы Вооруженных сил Украины белорусы не хотят воевать. По его словам, желающих сражаться в основном «поставили на блокпосты», но там им «оказалось не очень». «Они там собирались, пили, ели. В ресторане хорошо было — в момент их сбора. А потом — на фронт или на посты. Нет. Украинцы говорят: "Ну ладно, будем вас готовить для будущей вооруженной революции в Беларуси"», — заключил глава государства.