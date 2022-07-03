Американцы высмеяли Байдена за призыв к владельцам автозаправок

Пользователи Twitter раскритиковали Байдена за призыв к заправкам снизить цены на бензин

Американские пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена за его пост с призывом к владельцам автозаправок снизить цены на бензин. Некоторые комментаторы высмеяли главу Белого дома, отметив, что для изменений нужны не законы, а лишь вежливая просьба «самого влиятельного человека в мире».

«Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции мгновенно снизили цены на два доллара, потому что у них были включены уведомления о ваших твитах», — сыронизировал юзер с никнеймом @greg16676935420.

«Итак, мы переходим от "путинского повышения цен" к "автозаправки просто дурят"», — отметил комментатор @DefiantLs.

«Я не могу поверить, что этот твит был опубликован», — заявил юзер @aubreyrose. «Поверь. Мы живем в

эпизоде "Офиса"», — ответил ему комментатор @TheArtOfWarren.

Ранее президент США Джо Байден призвал владельцев заправок снизить цены на топливо, чтобы она соответствовала цене, которую они платят за продукт. Американский лидер отметил, что это необходимо сделать немедленно, поскольку «сейчас время войны и глобальных угроз».