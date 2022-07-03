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В Госдуме прокомментировали изменения с адресом посольства США на их сайте

«Говорит Москва»: в Госдуме с юмором восприняли изменение адреса посольства США на сайте

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Госдуме прокомментировали изменения с адресом посольства США на официальном сайте дипредставительства. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Первый Зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что российское правительство с юмором восприняло решение американских дипломатов, однако предпринимать какие-либо действия по перемещению посольства они не планируют.

«Что манипуляции с адресом посольства США происходят, означает, что они оказались в сложной ситуации: они не признают [Донецкую и Луганскую народные республики] ДНР и ЛНР и активно поддерживают режим [президента Украины Владимира] Зеленского. Что касается размещения посольства — это всегда вопрос двусторонних отношений. И никакой необходимости предлагать США другую территорию нет», — рассказал Новиков.

Ранее сообщалось, что в посольстве США в Москве удалили адрес своего местонахождения в Москве на официальном сайте. Такое решение было вызвано переименованием площади (на которой располагается дипломатическая миссия) в честь Донецкой народной республики.

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Елена Апазиди
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