Стало известно об изменениях в обязанностях Елизаветы II

Daily Mail: Букингемский дворец освободил Елизавету II от обязанности открывать парламент

Букингемский дворец внес изменения в обязанности королевы Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник.

Как отмечает газета, Елизавета II как монаршая особа должна выполнять ряд обязанностей, к которым относятся ежегодное открытие парламента, назначение премьер-министра Великобритании, а также нанесение государственных визитов и прием лидеров других стран. Теперь, по словам источника, при описании обязанностей королевы используются расплывчатые формулировки, в которых говорится, что ее роль включает в себя «ряд парламентских и дипломатических обязанностей», а также прием посещающих ее глав других государств.

В частности, стало известно о том, что Елизавету II освободили от обязанности открывать парламент. Кроме того, сообщается, что ряд наиболее ответственных официальных обязанностей королевы взял на себя ее старший сын, принц Уэльский Чарльз. Как уточнил источник в Букингемском дворце, такие изменения следует считать небольшим обновлением после юбилея правления Елизаветы II.

В начале июня в Великобритании прошли торжества по случаю платинового юбилея правления королевы. В эти дня во время официальных мероприятий в центре Лондона собирались десятки тысяч человек, а в магазинах, ресторанах, пабах и на балконах домов были вывешены британские флаги и портреты Елизаветы II. Позднее монарх, комментируя массовые празднования, призналась, что была польщена тем, как много людей вышли на улицы.