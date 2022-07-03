Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Локомотив М
1:0
1-й тайм
live
Факел
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

Бывший тренер сборной России сравнил с шапито задержание хоккеиста Федотова

Бывший тренер сборной России Плющев сравнил с шапито задержание хоккеиста Федотова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на задержание вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист сравнил происходящее с шапито, а также выдвинул предположение, почему в такой ситуации оказался именно Федотов. «Половина игроков в КХЛ, если не больше, призывного возраста. Не знаю, почему к нему такое отношение. Скорее всего, действительно связано с тем, что он подписал контракт с "Филадельфией", с американским клубом, кому-то это очень не понравилось», — заявил Плющев.

Он также отметил, что сейчас в Северной Америке выступает множество российских хоккеистов, из которых никто не проявлял себя в армии. «В общем, в ситуации больше вопросов, чем ответов», — добавил Плющев.

Ивана Федотова задержали 1 июля, после чего он был доставлен в военкомат. У спортсмена там случился приступ гастрита, и он был госпитализирован. Адвокат вратаря Алексей Пономарев заявил, что не располагает информацией о местонахождении игрока.

Спортсмена задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял ЦСКА.

Здесь и сейчас
Время роста
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В МИД России пригрозили Украине после обстрела Белгорода
Чимаев указал главе UFC на желаемого соперника
В Турции навзали препятствующие вступлению Швеции и Финляндии в НАТО условия
Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Белгорода ребенка
Бывший тренер сборной России сравнил с шапито задержание хоккеиста Федотова
В Госдуме рассказали об ответе на атаки российских городов
СК сообщил о пропаже двух человек после обстрела Белгорода
Стало известно о тяжелом состоянии Гогена Солнцева
На Украине рассказали о росте военных расходов после начала спецоперации
Германия озвучила свою позицию по переговорам России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.