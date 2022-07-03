Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Финские аналитики назвали крупнейшего покупателя российского СПГ

CREA: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. Об этом говорится в исследовании финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

На втором месте по количеству импорта российского СПГ находится Бельгия. При этом финские аналитики подчеркнули, что речь идет о спотовых сделках, а не долгосрочных контрактах на поставку. По словам специалистов, это означает, что власти данных стран приняли осознанное решение использовать российское топливо.

Как поясняет немецкая газета Die Welt, в настоящее время Франция испытывает проблемы в сфере энергетики. В частности, по техническим причинам приостановили работу многих АЭС. В то же время в стране функционируют четыре терминала для приема СПГ.

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лукашенко заявил о гибели воевавших на стороне ВСУ белорусов
В одной из пятиэтажек в Белгороде из-за громких хлопков лопнули стекла
Финские аналитики назвали крупнейшего покупателя российского СПГ
Стало известно о расположении Дома Российской армии в бывшей психбольнице
Новый вирус на Android научился прятать SMS
Стало известно о состоянии одного из пострадавших в Белгороде
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины
Попадание по жилому дому в Белгороде попало на видео
Губернатор объяснил громкие хлопки в Белгороде
Российскую школьницу заподозрили в надругательстве над флагом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.