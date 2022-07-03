Автомобили ГИБДД задумали оснастить системой распознавания лиц

В МВД сообщили о планах оснастить автомобили ГИБДД системой распознавания лиц

В России в ближайшем будущем на патрульных машинах ГИБДД могут появиться интеллектуальные системы распознавания лиц участников дорожного движения и автоматической фотовидеофиксации автомобилей. Об этом ТАСС рассказали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

В ведомстве пояснили, что такие системы смогут не только считывать регистрационные знаки, но и автоматически распознавать грубые нарушения правил дорожного движения.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения ПДД в ручном режиме. По его словам, аварийность на российских дорогах сократилась на треть, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Отмечалось, что в 2022 году в России работает 23,4 тысячи стационарных и передвижных комплексов. Они эффективно фиксируют все нарушения со стороны водителей, поэтому необходимость применения ручных радаров отпала.