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Раскрыты подробности задержания российского сухогруза в Турции

ТАСС: сухогруз «Жибек жолы» ждал разрешения на разгрузку с 1 июля в Турции

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Раскрыты подробности задержания российского сухогруза «Жибек жолы», который, по сообщениям украинских властей, якобы перевозит из Бердянска краденое зерно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По утверждениям издания, судно ждало разрешения на заход в порт и последующую разгрузку от властей Турции с 1 июля, однако так его и не получило.

«Российский сухогруз прибыл утром 1 июля, ожидал разрешения на вход и разгрузку от министерства иностранных дел, министерства торговли и министерства транспорта, однако до сих пор его не получил. В связи с этим судно встало на якорь недалеко от Карасу. По нашей информации, на судне находится 7 тысяч тонн зерна», — прокомментировал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании «Жибек жолы» в водах Турции. Посол Украины Василий Боднар заявил, что дальнейшую судьбу судна будут решать на совещании следователей 4 июля.

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Елена Апазиди
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