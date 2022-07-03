МИД Британии выступил против новых Минских соглашений

Глава МИД Британии заявила, что Киеву нужна чистая победа без новых Минских соглашений

Киеву нужна чистая победа, поэтому нельзя допустить заключение новых Минских соглашений. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Journal du Dimanche.

Трасс пояснила, что выступает против соглашений, так как при плохой продуманности документа президент России Владимир Путин сможет «перегруппировать свои силы и вернуться в атаку». «Поэтому мы не можем позволить себе новое Минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — сказала министр.

Она отметила, что обсуждала этот вопрос с представителем Франции, и добавила, что с этой мыслью согласны «все союзники».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что время для переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не пришло. По его словам, Россия также не демонстрирует свою заинтересованность в переговорах.