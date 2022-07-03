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МИД Британии выступил против новых Минских соглашений

Глава МИД Британии заявила, что Киеву нужна чистая победа без новых Минских соглашений
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Киеву нужна чистая победа, поэтому нельзя допустить заключение новых Минских соглашений. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Journal du Dimanche.

Трасс пояснила, что выступает против соглашений, так как при плохой продуманности документа президент России Владимир Путин сможет «перегруппировать свои силы и вернуться в атаку». «Поэтому мы не можем позволить себе новое Минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — сказала министр.

Она отметила, что обсуждала этот вопрос с представителем Франции, и добавила, что с этой мыслью согласны «все союзники».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что время для переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не пришло. По его словам, Россия также не демонстрирует свою заинтересованность в переговорах.

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Сергей Истомин
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