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Предложен новый метод терапии рака груди

Препарат от алкоголизма оказался эффективен против рака груди

Изображение: Shutterstock

Отечественные ученые в совместной работе с американскими коллегами предложили новый метод лечения рака груди. Согласно результатам исследования, раковые клетки можно эффективно уничтожать препаратом, способствующим клеточному энтозу (самоуничтожение или поедание друг друга). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

В процессе работы специалисты применили ранее известный метод этноза к опухолевым клеткам, благодаря чему удалось запустить в них процесс «самоуничтожения». Эта технология была реализована с помощью препарата для лечения алкогольной зависимости — дисульфирама, который агрессивно атакует опухоли. Затем вещество протестировали на раке молочной железы. Результаты показали, что дисульфирам при высоких дозировках и длительном применении способен уничтожить новообразование. По мнению медиков, такой способ окажется эффективным решением в случаях, когда радио- и химиотерапия не помогают.

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Елена Апазиди
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