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Создан новый вид препаратов от коронавирусной инфекции

BioRxiv: создан новый вид препаратов от SARS-CoV-2

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Американские и японские ученые создали новый вид лекарственных препаратов от SARS-CoV-2 и других возбудителей коронавирусных инфекций. Исследование описано в статье, опубликованной на портале препринтов научных статей BioRxiv.

В ходе работы специалисты проанализировали свойства коротких органических молекул хлорфторацетамидов. Подходящих под критерии биохимиков оказалось восемь, уже из них ученые выделили одну, которую назвали YH-6. Это соединение показало высокую эффективность: по силе действия оно не уступало нирмалтрелвиру (основному веществу паксловида) в тех же дозировках.

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Механизм работы этого препарата заключается в подавлении активности вирусного белка Mpro уже внутри зараженных клеток. Кроме того, эта разработка защищала клетки от инфицирования ближневосточной лихорадкой MERS. Исследователи надеются, что их открытие станет самым универсальным лекарством от коронавирусов.

В декабре 2021 года сотрудники Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы заметили, что известное лекарство от алкогольной зависимости дисульфирам, которое применяют в специализированных учреждениях много лет, оказалось эффективно против COVID-19.

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Елена Апазиди
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