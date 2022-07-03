Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Локомотив М
4:2
Завершен
Факел
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
2:1
Завершен
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

Появилась новая информация о местонахождении задержанного хоккеиста Федотова

Российского хоккеиста Федотова доставили в Североморск для прохождения воинской службы
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press

Российского хоккеиста Ивана Федотова доставили в Североморск Мурманской области для прохождения воинской службы. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Спортсмен может начать службу на Новой Земле в Северном Ледовитом океане. Источник подчеркнул, что информация является предположительной.

Ивана Федотова задержали 1 июля, после чего он был доставлен в военкомат. У спортсмена там случился приступ гастрита, и он был госпитализирован. Адвокат вратаря Алексей Пономарев заявил, что не располагает информацией о местонахождении игрока.

Спортсмена задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

Здесь и сейчас
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Киев признал отход украинских войск из Лисичанска
Документы об иностранных наемниках в ВСУ станут доказательствами на трибунале
Кадыров отреагировал на появление ЛГБТ-флага над мечетью в Германии
В сети поспорили об антисанитарии советских автоматов с газировкой
В Тбилиси прошел митинг с требованием отставки правительства Грузии
Стало известно о планах Евросоюза выделить Украине 500 миллиардов евро
Умер оперный певец Юрий Григорьев
Терапевт посоветовала заменять колбасу на другие продукты
При нападении акулы в Египте погибла еще одна женщина
Появилась новая информация о местонахождении задержанного хоккеиста Федотова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.