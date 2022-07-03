Появилась новая информация о местонахождении задержанного хоккеиста Федотова

Российского хоккеиста Федотова доставили в Североморск для прохождения воинской службы

Российского хоккеиста Ивана Федотова доставили в Североморск Мурманской области для прохождения воинской службы. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Спортсмен может начать службу на Новой Земле в Северном Ледовитом океане. Источник подчеркнул, что информация является предположительной.

Ивана Федотова задержали 1 июля, после чего он был доставлен в военкомат. У спортсмена там случился приступ гастрита, и он был госпитализирован. Адвокат вратаря Алексей Пономарев заявил, что не располагает информацией о местонахождении игрока.

Спортсмена задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.