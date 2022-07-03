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Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов

Президент США Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов в Техасе
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 мигрантов, тела которых были найдены в кузове фуры в городе Сан-Антонио, штат Техас. Видеозапись с пресс-конференции опубликована на YouTube-канале NotThis News.

«Господин президент, какова ваша реакция на смерть 50 мигрантов в Техасе?» — спросил американского лидера журналист. Глава Белого дома не ответил ему, вместо этого он повернулся и ушел.

Ранее в Сан-Антонио внутри грузовика обнаружили тела 46 мигрантов, еще 16 были человек госпитализированы, среди них — четверо детей. Автофургон с десятками тел находился недалеко от железнодорожных путей на окраине города.

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Марина Совина
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