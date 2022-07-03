В Тбилиси прошел митинг с требованием отставки правительства Грузии

В центре Тбилиси прошел митинг с требованием отставки правительства Грузии

В Тбилиси прошел митинг с требованием отставки правительства Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре города собрались представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и их сторонники. Часть из них планирует остаться ночевать перед зданием правительства.

Протестующие считают, что новое правительство сможет провести соответствующие реформы для получения статуса кандидата в члены Европейский союз (ЕС), а правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не в состоянии это сделать.

Отмечается, что около 200 человек переместились от здания парламента в Тбилиси к офису правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Ранее участники митинга в Тбилиси за интеграцию Грузии с ЕС потребовали отставки премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили. Демонстранты заявили, что правительство должно стремиться к выполнению условий Евросоюза, чтобы страна могла получить статус кандидата в члены сообщества.

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