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В Запорожье назвали пиратством задержание российского сухогруза в Турции

В Запорожье не подтвердили и не опровергли происхождение зерна на сухогрузе «Жибек жолы»

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал задержание в водах Турции российского сухогруза «Жибек жолы». Он не подтвердил и не опроверг информацию, откуда на судне появилось зерно: власти Украины якобы утверждают, что оно было получено незаконным путем в Бердянске. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Рогова, задержание судна — один из этапов плана обвинения России в мировом голоде.

«Организаторы этой ситуации искусственно блокируют продажу зерна, начата охота на российские корабли, которые это зерно перевозят. Параллельно они обвиняют Россию в подготовке мирового голода и при этом не дают возможности России продавать свое зерно. Решения судов по вопросу задержания судна, насколько это понятно, нет. А у России уже есть презумпция виновности. Дальше ситуация будет только нагнетаться», — сообщил собеседник издания.

Он также добавил, что, по сути, это классическое пиратство в отношении России. Как считает Рогов, даже если взять за факт, что зерно из Кубани или из Сибири, то его все равно задержат.

Ранее были раскрыты подробности задержания сухогруза «Жибек жолы». По сообщению источника, судно ждало разрешения на заход в порт и последующую разгрузку от властей Турции с 1 июля, однако так его и не получило.

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Елена Апазиди
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