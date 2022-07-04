Протестующие в Нукусе атаковали местный аэропорт

Генпрокуратура Узбекистана заявила о нападении на аэропорт Нукуса в ходе беспорядков

В ходе беспорядков, начавшихся из-за планов Ташкента отменить право на выход региона из состава страны, было совершено нападение на международный аэропорт Нукуса — столицы республики Каракалпакстан. Об этом рассказал прокурор отдела генпрокуратуры Узбекистана Аброр Маматов, сообщает РИА Новости.

Он не пояснил, удалось ли арестовать нападавших, но отметил, что они «организовали нападение на военный пост в Ходжалинском районе, завладели оружием» и напали на аэропорт.

В советское время Каракалпакия как автономная область была включена в состав Хорезмской ССР, позже — Киргизской АССР. В состав Узбекской АССР республика вошла в 1936 году. После распада СССР она осталась в составе Узбекистана, но получила право на суверенитет, однако президент страны Шавкат Мирзиеев намерен лишить регион права на сецессию. После того, как стало известно об этом решении, в республике Каракалпак начались массовые протесты.

На следующий день после начала массовых протестов, 2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в столицу автономной республики Нукус и предложил не вносить в конституцию поправки, касающиеся суверенитета региона.