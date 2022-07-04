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Создателя сети сообществ по героизации нацистов арестовали в Ростове-на-Дону

Суд в Ростове-на-Дону арестовал создателя сети сообществ по героизации нацистов

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону арестован создатель сети сообществ в соцсетях по героизации нацистов, который собирался вступить в нацбат на Украине. Об этом в понедельник, 4 июля, со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам источника, 22-летний житель Ростова-на-Дону создал и администрировал сеть сообществ в одной из соцсетей, где героизировал нацистских преступников и предателей из числа казачества. Молодой человек положительно оценивал преступления, совершенные украинскими нацформированиями.

Он также собирался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в составе нацбатальонов или территориальной обороны. С представителями этих формирований молодой человек поддерживал контакты. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ официально предостерегла россиянина, отправившего деньги украинскому фонду, — силовики сделали это вместо возбуждения уголовного дела по статье «Госизмена».

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Владимир Шарапов
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