Женщина арестована за убийство любовницы парня

NBC: в Коста-Рике арестовали американку, подозреваемую в убийстве любовницы парня

Американку Кейтлин Мари Армстронг, подозреваемую в убийстве профессиональной велосипедистки Мо Уилсон, арестовали в Коста-Рике. Об этом сообщает NBC News.

Мо Уилсон была застрелена 11 мая в американском городе Остин, штат Техас. По версии следствия, убийство совершила 34-летняя Армстронг, считавшая ее любовницей своего парня Колина Стрикленда, который, как и Уилсон, занимался велосипедным спортом. Свидетели утверждают, что перед этим женщина несколько раз звонила Уилсон и советовала ей держаться подальше от Стрикленда.

После допроса Армстронг скрылась. В полиции полагали, что она уехала из города, добралась до Хьюстона, а затем улетела в Нью-Йорк. Расследование показало, что через неделю после убийства она воспользовалась поддельным паспортом и села на рейс United Airlines, отправляющийся из Нью-Джерси в Коста-Рику. Ей удалось покинуть Соединенные Штаты за день до подписания ордера на ее арест.

Мо Уилсон была профессиональным гонщиком на горном и гравийном велосипедах. Она выиграла несколько гонок и в этом году собиралась заниматься только соревнованиями. Незадолго до ее смерти ожидалось, что девушка выиграет гонку Gravel Locos 14 мая в Хико, Мексика.

Ранее сообщалось, что в Великобритании муж убил жену ради любовницы и спрятал тело супруги в канализации. Преступник оставался безнаказанным 37 лет.