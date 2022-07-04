Россия упростила правила въезда для белорусов

В России отменили ПЦР-тесты для авиапассажиров из Белоруссии

Граждане Белоруссии, прибывающие в Россию авиатранспортом, освобождаются от ПЦР-тестирования. Об упрощении правил въезда сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

На очередном заседании Оперативного штаба вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отмене требования о тестировании на COVID-19 для авиапассажиров из Белоруссии. При этом для других граждан она пока сохраняется.

«Соответствующие изменения будут внесены в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7», — приводит слова Голиковой издание.

Ранее в Оперштабе сообщили, что с 15 июля в России снимаются все ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году.