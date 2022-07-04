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В Госдуме поддержали поправки о передаче биометрии

В Думе поддержали поправки о передаче биометрии без согласия субъекта персональных данных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комитет Госдумы по информационной политике на заседании поддержал поправки в проект о закреплении режима оборота персональных данных, который предполагает возможность передачи таких сведений в единую биометрическую систему без получения на это согласия. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 4 июля.

По сведениям агентства, ко второму чтению данного законопроекта поступили шесть поправок. Четыре из них парламентарии одобрили.

Одной из поправок предполагается передача собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных.

В Госдуме уточнили, что подобная процедура будет вестись при условии обязательного уведомления субъекта. Предполагается, что механизм будет способствовать расширению применения безналичной оплаты.

Ранее сообщалось, что Минцифры захотело ужесточить ответственность за нарушения работы с биометрическими данными.

Ведомство предлагало дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, согласно которой лица, нарушившие правила работы с биометрией, могут получить штрафы в зависимости от должности или отправиться в тюрьму на срок до 10 лет.

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Анна Щербакова
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