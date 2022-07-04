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Звезды «Дома-2» купили квартиру годовалому сыну

Экс-участники «Дома-2» Анна и Валерий Блюменкранц купили своему сыну жилье в Петербурге
Валерий и Анна Блюменкранц

Валерий и Анна Блюменкранц . Кадр: Наталия Осетрова / YouTube

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Анна и Валерий Блюменкранц купили новую квартиру в Санкт-Петербурге. Об этом cупруги сообщили в своих Instagram-аккаунтах (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам звезд телепроекта, жилье предназначено для их годовалого сына Давида. Анна и Валерий уточнили, что первоначально планировали потратить накопленные средства на покупку семейного автомобиля, но цены сильно выросли. Позже пара сочла, что более выгодным вложением будет приобретение отдельной недвижимости для своего ребенка.

Речь идет о студии площадью 25 квадратных метров, которую бывшие участники «Дома-2» купили за 3,9 миллиона рублей. В жилье еще не выполнен ремонт, но проведена черновая отделка. Точный адрес дома Блюменкранц не раскрыли, но отметили, что их собственная двухкомнатная квартира находится в 20 минутах езды от будущей недвижимости сына.

Ранее звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала ремонт в квартире своей матери в Москве. Участница телепроекта продемонстрировала две спальни, две ванные и просторную кухню. Помещения оформлены в светлых тонах. Полностью закончены на данный момент только спальни, работы в санузлах и на кухне продолжаются. По словам телезвезды, одну из ванных переделают в гардеробную, а кухню оформят в стиле студии.

Нина Ташевская
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Звезды «Дома-2» купили квартиру годовалому сыну
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