Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Подмосковье четверо детей нашли родителей мертвыми после дня рождения отца

В подмосковном Хотькове четверо детей нашли родителей мертвыми после дня рождения отца

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Хотькове четверо детей нашли родителей мертвыми после дня рождения отца, пишет «Московский комсомолец».

По сведениям издания, один из мальчиков выбежал во двор жилого дома и обратился к соседке. Он рассказал пожилой женщине, что его мама не дышит, а «папа весь фиолетовый и точно умер».

Пенсионерка попросила знакомого врача зайти в квартиру ребенка. Спустя некоторое время мужчина попросил вызвать полицию и бригаду медиков.

Прибывшим правоохранителям соседи сообщили, что семья не считалась благополучной. Безработные погибшие — 35-летняя женщина и 46-летний жители Подмосковья — жили только на социальные пособия.

Знакомые россиян уверяли, что их дети постоянно ходили в рваной одежде. Родители же, по словам соседей, часто пили и проводили время с друзьями. В день трагедии они праздновали день рождения отца семейства.

Точную причину их гибели установит судебно-медицинская экспертиза. Мальчиков трех, пяти и семи лет пока поместили в социально-реабилитационный центр, а четырехмесячную девочку отдали в детское отделение больницы.

Ранее в Забайкалье россиянка обнаружила тело своей мертвой трехмесячной дочери, после чего вместо обращения в полицию ушла пить к подруге на два дня.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Оскорбивший Шольца посол станет замглавы МИД Украины
Стилистка назвала портящие образ женщины детали в жару
Xiaomi представила смартфон с огромной камерой
МИД КНР опроверг обвинения НАСА в попытках установить контроль над Луной
Warner Bros. заступилась за Джоан Роулинг после инцидента на пресс-конференции
Названа сумма восстановления Украины с помощью России
В Госдуме поставили условие для переименования Калининграда
Россиянку и ее сожителя обвинили в связывании детей собачьим поводком и побоях
На Украине предложили создать офисы восстановления республики по всему миру
Умер один из режиссеров детского киножурнала «Ералаш»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.