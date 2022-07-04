В Подмосковье четверо детей нашли родителей мертвыми после дня рождения отца

В подмосковном Хотькове четверо детей нашли родителей мертвыми после дня рождения отца

В подмосковном Хотькове четверо детей нашли родителей мертвыми после дня рождения отца, пишет «Московский комсомолец».

По сведениям издания, один из мальчиков выбежал во двор жилого дома и обратился к соседке. Он рассказал пожилой женщине, что его мама не дышит, а «папа весь фиолетовый и точно умер».

Пенсионерка попросила знакомого врача зайти в квартиру ребенка. Спустя некоторое время мужчина попросил вызвать полицию и бригаду медиков.

Прибывшим правоохранителям соседи сообщили, что семья не считалась благополучной. Безработные погибшие — 35-летняя женщина и 46-летний жители Подмосковья — жили только на социальные пособия.

Знакомые россиян уверяли, что их дети постоянно ходили в рваной одежде. Родители же, по словам соседей, часто пили и проводили время с друзьями. В день трагедии они праздновали день рождения отца семейства.

Точную причину их гибели установит судебно-медицинская экспертиза. Мальчиков трех, пяти и семи лет пока поместили в социально-реабилитационный центр, а четырехмесячную девочку отдали в детское отделение больницы.

Ранее в Забайкалье россиянка обнаружила тело своей мертвой трехмесячной дочери, после чего вместо обращения в полицию ушла пить к подруге на два дня.