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Коллайдер достигнет рекордного уровня энергии

Большой адронный коллайдер начнет новый сеанс работы на рекордных уровнях энергии с 5 июля

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Большой адронный коллайдер (БАК) приготовили к новому сеансу работы Run3, при котором энергия столкновений пучков частиц достигнет рекордного уровня в 13,6 триллиона электронвольт (ТэВ). В таком режиме он начнет работать круглосуточно, начиная с 5 июля 2022 года, в течение почти четырех лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Сеанс Run3 продлится три года, в течение которого физики будут наращивать светимость коллайдера — ключевую характеристику ускорителя, показывающую, как часто происходят столкновения частиц из встречных пучков. По словам Майка Ламонта (Mike Lamont), руководителя ЦЕРН по ускорительным технологиям, для экспериментов ATLAS и CMS будет обеспечено 1,6 миллиарда протон-протонных столкновений в секунду, для чего протонные пучки в точках столкновения сфокусируют до менее чем 10 микрон. Ожидается, что интегральная светимость (за все время сеанса) достигнет 300 обратных фемтобарн.

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Высокая светимость позволяет выявить редкие физические процессы, которые имеют малое сечение — то есть, чтобы они произошли, частицы должны попасть в малую поперечную площадь, чтобы взаимодействовать друг с другом. Сечение выражается в барнах, например, рождение бозона Хиггса составляет несколько десятков пикобарн (один пикобарн равен 10 в -12-й степени барн). Таким образом, при интегральной светимости 300 обратных фемтобарн очень редкий процесс с сечением один фемтобарн (10 в -15-й степени барн) за три года сеанса Run3 произойдет 300 раз.

Ожидается, что высокая светимость и проектная энергия столкновений почти в 14 ТэВ может позволить ученым экспериментально подтвердить существование Новой физики — отклонений от Стандартной модели, описывающей свойства всех известных частиц. В 2021 году на БАК было впервые выявлено отклонение от предсказаний Стандартной модели, свидетельствующее в пользу существования пятого фундаментального взаимодействия, однако набранной статистики пока не достаточно, чтобы однозначно утверждать об открытии.

Синдром отмены: Россия
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Александр Еникеев
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