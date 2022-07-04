Кремль прокомментировал задержание российского судна с зерном в Турции
В Кремле не располагают информацией по поводу задержания российского судна с зерном в Турции. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Пресс-секретарь президента России предположил, что соответствующий вопрос можно задать в Минтранс или МИД, так как турецкая сторона должна предоставить информацию в российское посольство и генеральное консульство.
Ранее стало известно, что турецкая таможня подтвердила задержание российского грузового судна, который якобы перевозил украинское зерно. Однако таможня в турецком порту Карасу не стала подтверждать или опровергать данные о задержании российского судна.
О том, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно, 3 июля сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь.