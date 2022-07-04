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Кремль прокомментировал задержание российского судна с зерном в Турции

Представитель Кремля Песков переадресовал в МИД вопрос о задержании судна России в Турции
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле не располагают информацией по поводу задержания российского судна с зерном в Турции. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России предположил, что соответствующий вопрос можно задать в Минтранс или МИД, так как турецкая сторона должна предоставить информацию в российское посольство и генеральное консульство.

Ранее стало известно, что турецкая таможня подтвердила задержание российского грузового судна, который якобы перевозил украинское зерно. Однако таможня в турецком порту Карасу не стала подтверждать или опровергать данные о задержании российского судна.

О том, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно, 3 июля сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

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Сергей Истомин
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