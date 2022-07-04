Главная экономика Европы столкнулась с редкой ситуацией

В Германии впервые с 1991 года зафиксировали дефицит торгового баланса

Германия, главная экономика Европейского союза, в мае впервые более чем за 30 лет, с 1991 года, столкнулась с редкой для себя ситуацией — превышением стоимости импорта над стоимостью экспорта. В ФРГ сложился дефицит торгового баланса почти в один миллиард евро, свидетельствуют данные статистического ведомства страны.

Экспорт в последний месяц весны составил 125,8 миллиарда евро и снизился на 0,5 процента, а импорт вырос на 2,7 процента по сравнению с апрелем, до уровня в 126,7 миллиарда. На годовом уровне экспорт вырос на 11,7 процента, импорт — на 27,8 процента.

В торговле с Россией в мае по сравнению с апрелем фиксируется рост экспорта — на 29,4 процента, до уровня в 1 миллиард евро, показывая относительное восстановление после резкого обрушения в марте. По сравнению с прошлым годом поставки из ФРГ в Россию были значительно ниже — почти на 55 процентов. Импорт из России в ФРГ в мае снизился до объемов в 3,3 миллиарда евро (минус 10 процентов по сравнению с апрелем).

С началом российской военной операции на Украине в феврале Евросоюз ввел ряд ограничений в отношении Москвы, в том числе касающихся торговли. При этом Германия остается крупным покупателем российских энергоресурсов, в том числе газа, от которого существенно зависит ее экономика. Топливо в ФРГ из России продолжает поступать, но в июне «Газпром» ограничил прокачку, ссылаясь на технические трудности.