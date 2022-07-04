Украинский военнопленный рассказал о причинах своего дезертирства

Дезертировавший боец ВСУ Пшеничный заявил об отказе возвращаться на Украину

Украинский военный Игорь Пшеничный, служивший в 17-м батальоне 57-й бригады мотопехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о причинах своего дезертирства в начале российской спецоперации в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Пшеничный заявил, что после приказа его подразделению выдвигаться в направлении Херсона он попросил разрешения навестить живущую в городе больную мать. Впоследствии боец сообщил командиру, что останется с нею и не будет участвовать в боевых действиях.

«Спрашивают: ты хочешь дезертировать? Говорю: считайте, что так. За это грозит по закону 10 лет. Но я туда (на Украину — прим. "Ленты.ру") не хочу», — сказал он.

Отмечается, что российские военные задержали Пшеничного спустя несколько месяцев при проверке документов в Херсоне. Они установили, что молодой человек является украинским военнослужащим, и предложили ему вариант обмена на российских пленных, однако он отказался от возможности вернуться в ряды ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Лисичанска украинская армия несет большие потери. При этом в ведомстве отметили, что неудачи ВСУ провоцируют рост количества дезертиров, а также уклоняющихся от участия в боевых действиях.