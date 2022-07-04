Экономист высказался о будущем курса доллара

Экономист Беляев спрогнозировал курс доллара на уровне 55-60 рублей

Доллар начал укрепляться по отношению к рублю, так как происходит коррекция курса, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также дал прогноз, до каких значений доллар может укрепиться.

4 июля курс доллара на старте торгов достиг отметки выше 56 рублей впервые с 20 июня, свидетельствуют данные Московской биржи.

Чем обусловлено укрепление доллара

«Когда доллар был по 51–52 рубля, мы говорили о том, что рубль является переоцененной валютой по отношению к доллару. Доллар падал по отношению к рублю, потому что была турбулентность в экономике, совершенно неожиданная и для рынка, и для экспертов, — это мало кто мог предвидеть», — отметил Беляев.

Падение доллара по отношению к рублю не могло долго продолжаться, подчеркнул он, так как экономика имеет свойство восстанавливаться. «Экономика США не настолько была потрясена событиями, которые случились в результате рикошета от санкций. То есть они ударили по ней, шоковое состояние прошло, и доллар стал потихоньку корректироваться по отношению к рублю», — уточнил экономист.

Дальнейшее укрепление доллара

Так как рынок сейчас неспокоен, доллар может скорректироваться ускоренными темпами, считает Беляев. Но и этот процесс имеет предел.

Если говорить о том, до какой степени он укрепится, я думаю, курс будет в диапазоне от 55 до 60 рублей за доллар. Предел — 60 рублей, а от нижней границы мы ушли, и доллар вряд ли туда вернется. Где-то в этом районе он будет в течение некоторого времени пребывать. Не исключено, что в моменте он может стоить и 61 рубль, но после фиксации официального курса он будет в диапазоне от 55 до 60 рублей Михаил Беляев экономист

Курс доллара резко вырос по отношению к рублю в ходе торгов на Московской бирже 1 июля. По данным площадки, доллар торговался на уровне 54,6 рубля, хотя накануне находился на отметке ниже 51,5 рубля.